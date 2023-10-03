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Стало известно, на сколько поднимутся пенсии в России в 2024 году

Новости. Экономика
20:30, 03 Октября 2023
фото: © ИТАР-ТАСС / Виталий Белоусов

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Глава Минфина страны Антон Силуанов назвал средний размер пенсии в следующем году.

Средний размер пенсии в России в следующем году составит чуть больше 23,2 тысячи рублей в месяц, заявил министр финансов Антон Силуанов. Его слова приводит РИА Новости.

«Средний размер такой пенсии (после индексации в 2024 году. — Прим. ред.) составит 23 тысячи 244 рубля», — сказал он во время выступления в Совете Федерации.

Министр уточнил, что пенсии проиндексируют на прогнозируемый в этом году уровень инфляции — 7,5 процента. Общий объем расходов на индексацию выплат составит в 2024-м около 600 миллиардов рублей, подчеркнул Силуанов.

Согласно внесенному в Госдуму проекту бюджета на следующую трехлетку, планируется и индексация прожиточного минимума пенсионера: в 2024 году — на 7,5 процента, в 2025-м — на 9,5 процента и в 2026 году на 10,3 процента. На 2023-й федеральный размер прожиточного минимума пенсионера составляет 12 тысяч 363 рубля.

Как заявили ранее в пресс-службе Минтруда, на выплаты пенсий, страховых и социальных пособий в следующему году направят более 16 триллионов рублей. Средства содержатся в Социальном фонде, который сформирован при объединении Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования.

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