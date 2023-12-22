Стало известно, когда россияне получат пенсии и пособия за январь

В Соцфонде перечислили январские выплаты, которые будут выданы досрочно.

Большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря. Речь прежде всего идет о тех гражданах, которым деньги приходят на карты кредитных организаций.

Как ранее поясняли «Российской газете» в банках страны, средства на выплату январских пенсий и пособий, как правило, поступают в кредитные организации от СФР в конце декабря. Банки сразу же зачисляют все поступившие деньги на счета получателей.

Так, например, отделение Соцфонда по Томской области сообщает, что единое пособие, выплаты из средств материнского капитала за декабрь, а также пенсии за январь с датой доставки, приходящейся на 5 и 10 число, через кредитные организации придут в конце декабря 2023 года

Не позднее 28 декабря за декабрь 2023 будут перечислены: детские выплаты (единое пособие, пособие по уходу за ребенком, пособие беременным женщинам, вставшим на учет в медорганизации на ранних сроках беременности, пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву); меры социальной поддержки населения (выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации (чернобыльские), выплаты военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет СФР); ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала. Также не позднее 28 декабря 2023 года за январь 2024 года будут перечислены: пенсии и другие социальные выплаты (ЕДВ, ДМО, ДСО, ДЕМО, выплаты на уход), доставка которых осуществляется через кредитные учреждения 5 или 10 числа.

Пособия, пенсии и другие социальные выплаты, которые доставляются почтовыми отделениями связи, будут осуществляться в январе 2024 г. согласно графику работы почтовых отделений связи.