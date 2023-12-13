Еще две школы эвакуировали в Карелии

В Питкяранте эвакуировали две школы из-за сообщения о заложенных бомбах.
Власти Питкярантского района сообщили об эвакуации двух школ в Питкяранте.
В связи с поступившим сигналом о минировании учебных заведений в пятницу, 15 декабря, были эвакуированы учащиеся школ № 1 и № 2.
«Правоохранительные органы проверяют помещения на наличие взрывных устройств. В случае подтверждения ложного сигнала учебный процесс будет продолжен.
Просьба не беспокоиться — ситуация держится под контролем», - написали в официальном паблике района.
В городском паблике «Питкяранта life» обратились к родителям школьников и попросили забрать детей.
«Дети эвакуированы в Дом культуры… Заберите детей по возможности! Дети без верхней одежды и обуви», — написали в сети.
В другом сообщении там же говорится, что дети вышли в сменной обуви на улицу. Многие учителя без телефонов.
«У кого есть возможность сообщить родителям других классов начальной школы, сообщите, пожалуйста!» — обратились авторы поста.
Ранее мы сообщали об эвакуации двух школ в Олонце.
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