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«Стекла до соседнего подъезда долетели», - в городе горняков Карелии прогремел взрыв

Новости. Происшествия
18:40, 20 Ноября 2023
фото: © Оксана Виноградова / «АНТИБЕСЕДКА — Костомукша» / ВК

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В одной из квартир Костомукши прогремел взрыв.

О взрыве сообщили в социальной сети в группе «АНТИБЕСЕДКА — Костомукша». Там же опубликовали фотографию последствий происшествия.

ЧП произошло вечером в пятницу, 17 ноября в Костомукше на улице Интернациональной.

«Долбануло так долбануло. Стекла аж до соседнего подъезда долетели», — написали в сети.

По этом поводу автор поста отметила, что хорошо, «что пешеход никакой не шел, лицом к окнам».

«Что это было, пока не понятно. Но пальму в окне жалко. Замерзнет», — рассказала пользователь сети.

Как уточнили «Столице на Онего» в МЧС и полиции, в  ведомства информация о взрыве не поступала.

Судя по фото, оконные рамы в квартире вылетели полностью, комнатные цветы и, похоже, одна из занавесок, повисли в оконных проемах.

В комментариях горожане предположили, что «самогонный аппарат у соседей не выдержал натуги». Хотя изначально подумали, что «петарда в дом попала».

Не обошли соседи вниманием что-то объемное белое, появившееся после взрыва на березе. 

«Шторка… художественно на березе повисла», — умилялись в сети.

«Натяжной потолок», — решили пользователи сети.

«Однозначно штора», — ответила автор поста и разместила в комментариях еще одно фото, на котором четко видно, что «украсило» белоствольную. 

Фото: Оксана Виноградова / «АНТИБЕСЕДКА — Костомукша» / ВК

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