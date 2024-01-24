Столичный риелтор помог остановить мошенников, посягнувших на квартиру пенсионера из Петрозаводска

Житель Москвы получил условный срок за покушение на мошенничество, совершенное в отношении пенсионера.

Петрозаводский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Москвы о покушении на мошенничество.

Судебная инстанция установила, что в прошлом году неизвестный позвонил 73-летнему жителю Петрозаводска и, представившись сотрудником главного управления по борьбе с коррупцией, сообщил, что на мужчину будто бы оформлен кредит под залог квартиры, в связи с чем жилплощать необходимо продать за 2 млн рублей и положить деньги на банковский счет.

Деньги пенсионер должен был передать специально приехавшему из Москвы мужчине, который якобы переведет их на счет борца с коррупцией.

Противоправные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками полиции, куда обратился московский риелтор - ему стало известно о попытке продать квартиру пенсионера по цене значительно ниже рыночной. Кроме того, один из его петрозаводских коллег, непосредственно привлеченный мошенниками к продаже квартиры, лично предупредил пожилого человека о том, что его, судя по всему, собираются обмануть аферисты.

Полиция задержала злоумышленника при передаче денег и м оказался житель Москвы. Он сообщил, что сам ранее стал жертвой мошенников и также оформлял на себя кредиты, после чего с ним связался один из аферистов и предложил за деньги участвовать в подобных преступлениях в роли курьера. Мужчина согласился и в дальнейшем получал всю необходимую информацию от своего «куратора» по телефону.

Суд назначил виновному 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.