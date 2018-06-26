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Новости. Общество
06:40, 26 Июня 2018

Строителям ж/д вокзала в Петрозаводске не платят зарплату, сообщили работники

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Реконструкция железнодорожного вокзала в столице Карелии идет полным ходом, но в очередной раз строителей работодатель оставил без денег.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился строитель, который выполняет реконструкцию платформы №1 железнодорожного вокзала в Петрозаводске, и сообщил, что ему уже долгое время не выплачивают зарплату, "точнее сказать, вообще не дают".

"Я работаю на реконструкции первой платформы с 18 апреля по сегодняшний день, – написал строитель, - 3 мая подписывали договор подряда с ООО "РосСтройМонтаж" (копия договора есть в редакции), обещали платить 30 тысяч рублей в месяц при рабочем дне с 8.00 до 18.00, плюс все возможные переработки и спецодежду. На деле за все это время выплатили 1 раз 13 мая 10 тыс. рублей. И то это было воскресенье, выходной день, мы пришли к 9 утра и до 12 часов ждали своих денег. И до сих пор кормят завтраками, не платят. На прошлой неделе обещали - не заплатили, теперь на этой..."

По словам строителя, раньше в бригаде было 20 человек, теперь осталось двое: все разбежались, так как никому не платят.

"Некоторым и 13 мая заплатили меньше 10, кому 3, кому 5 тысяч", - объяснил обратившийся в редакцию строитель, который также заявил, что сам лично не уйдет до тех пор, пока ему не заплатят.

"Я что, столько времени за спасибо там проработал", - возмутился строитель.

Напомним, в апреле железнодорожный вокзал Петрозаводска приступил к реконструкции первой платформы.

Финансирование обещали осуществлять из бюджета ООО "РЖД".

Новая платформа, которую установят на месте старой, будет полностью приспособлена для приема скоростных поездов типа "Ласточка".

План реконструкции платформы № 1 также включает прокладку новых инженерных сетей, установку нового ограждения, озеленение территории и другие работы. При этом план разработан с учетом сохранения десяти елей, которые сейчас растут возле платформы.

Также предусмотрена и полная реконструкция здания вокзала, билетных касс.

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