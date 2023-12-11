Суд Беломорска выселил жильцов из аварийного дома

Суд удовлетворил требования местной администрации и признал не снявшихся с регистрации граждан утратившими право пользования жильем.

Беломорский районный суд рассмотрел гражданские дела о признании граждан утратившими право пользования жилым помещением — иски подала администрация Беломорского района.

Администрация, как собственник жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, указала, что с жильцами квартир были заключены договоры соцнайма, а ответчики являются членами их семей.

Семьи добровольно выехали из аварийных жилых помещений, а ответчики сохраняют регистрацию, что препятствует собственнику реализовать мероприятия в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан.

Суд установил, что в рамках реализации программы по переселению ответственным нанимателям было предоставлено другое жилье в Беломорске.

При этом договоры соцнайма в многоквартирных домах, признанных аварийными, с ответчиками прекратились в связи с постоянным выездом семей в предоставленные жилые помещения, поэтому прав на указанные в иске квартиры ответчики не имеют, однако сохраняют в них прописку.

Суд принял решение об удовлетворении исковых требований и признал граждан утратившими право пользования жильем.