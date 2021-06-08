Житель Сочи расстрелял приставов, которые пришли выселять его семью

Двое сотрудников Федеральной службы судебных приставов погибли на месте.

Житель Сочи открыл 9 июня стрельбу по сотрудникам Федеральной службы судебных приставов, которые пришли выселять его семью. Как сообщило РБК, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в Адлере. Сотрудники ФССП намеревались исполнить судебное решение о выселении жильцов, однако в ходе возникшего с ними конфликта 61-летний мужчина начал стрелять по приставам из незарегистрированного ружья.

Двое сотрудников ФССП погибли на месте. Стрелявший по ним мужчина сдался полиции и был задержан.