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Житель Сочи расстрелял приставов, которые пришли выселять его семью

Новости. Происшествия
12:54, 09 Июня 2021
фото: © Максим Тищенко/ТАСС

Двое сотрудников Федеральной службы судебных приставов погибли на месте.

Житель Сочи открыл 9 июня стрельбу по сотрудникам Федеральной службы судебных приставов, которые пришли выселять его семью. Как сообщило РБК, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в Адлере. Сотрудники ФССП намеревались исполнить судебное решение о выселении жильцов, однако в ходе возникшего с ними конфликта 61-летний мужчина начал стрелять по приставам из незарегистрированного ружья.

Двое сотрудников ФССП погибли на месте. Стрелявший по ним мужчина сдался полиции и был задержан.  

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Комментарии

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User
2021-06-09 13:36:34
А сносить пристройку к "Невскому пассажу" даже не идут. Боятся, видимо?
врунофф
2021-06-09 13:01:16
А мы здесь каким боком ? У нас свой яблоков есть
Leopol'd
2021-06-09 13:55:25
врунофф, у нас целых два брата Цмугуновых есть!
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