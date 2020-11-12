Суд признал незаконной организацию платной парковки у железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Арбитражный суд Карелии признал незаконным договор, заключенный между Минимущества республики и компанией " А3", которая управляет платной парковкой на площади Гагарина.

Арбитражный суд Карелии вынес решение о признании недействительным договора аренды земли в районе железнодорожного вокзала в Петрозаводске, заключённого между министерством имущественных и земельных отношений республики и обществом с ограниченной ответственностью "А3". Информация об этом содержится на сайте суда.

Речь идет о земельном участке площадью 173 кв. метра, расположенном в районе дома № 2 по площади Гагарина. Там расположена платная парковка. Согласно судебному решению, компания "А3" обязана возвратить министерству участок у вокзала.

Ранее с иском в арбитражный суд обратилась прокуратура. Ответчиками в процессе выступали Минимущества и компания "А3".

Как установлено судом, в ноябре 2019 года Минимущества и компания "А3" заключили договор аренды земельного участка в районе площади Гагарина в Петрозаводске. На нем была организована платная парковка.

Прокуратура заявляла в суде, что заключенный договор аренды противоречит требованиям закона, поскольку решения о создании платных парковок должны приниматься администрацией Петрозаводска. При этом постановление о создании платной парковки на площади Гагарина мэрией карельской столицы не принималось. Суд в итоге поддержал доводы надзорного органа.

Ранее платная парковка на площади Гагрина вызвала возмущение горожан, поскольку у социально значимого объекта, которым является железнодорожный вокзал, не осталось возможности остановиться бесплатно.

Затем власти собирались расторгнуть договор с компанией, организовавшей платную парковку, поскольку арендатор не вносил плату за землю.