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Суд признал незаконной организацию платной парковки у железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Новости. Общество
15:06, 13 Ноября 2020
фото: Столица на Онего / фото читателя
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Арбитражный суд Карелии признал незаконным договор, заключенный между Минимущества республики и компанией " А3", которая управляет платной парковкой на площади Гагарина.

Арбитражный суд Карелии вынес решение о признании недействительным договора аренды земли в районе железнодорожного вокзала в Петрозаводске,  заключённого между министерством имущественных и земельных отношений республики и обществом с ограниченной ответственностью "А3". Информация об этом содержится на сайте суда.

Речь идет о земельном участке площадью 173 кв. метра, расположенном в районе дома № 2 по площади Гагарина. Там расположена платная парковка. Согласно судебному решению, компания "А3" обязана возвратить министерству участок у вокзала.

Ранее с иском в арбитражный суд обратилась прокуратура. Ответчиками в процессе выступали Минимущества и компания "А3".

Как установлено судом, в ноябре 2019 года Минимущества и компания "А3" заключили договор  аренды земельного участка в районе площади Гагарина в Петрозаводске. На нем была организована платная парковка.

Прокуратура заявляла в суде, что заключенный договор аренды противоречит требованиям закона, поскольку решения о создании платных парковок должны приниматься администрацией Петрозаводска. При этом постановление о создании платной парковки на площади Гагарина мэрией карельской столицы не принималось. Суд в итоге поддержал доводы надзорного органа.

Ранее платная парковка на площади Гагрина вызвала возмущение горожан, поскольку у социально значимого объекта, которым является железнодорожный вокзал, не осталось возможности остановиться бесплатно.

Затем власти собирались расторгнуть договор с компанией, организовавшей платную парковку, поскольку арендатор не вносил плату за землю.

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Комментарии

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drug
2020-11-13 15:33:59
Можете меня осуждать - но я никогда не оплачивал данную парковку. Выходили парковщики - фотографировали автомашину и уходили.
Гость
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