ФОТОФАКТ: У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги

Чтобы оставить машину у железнодорожного вокзала в столице Карелии, теперь нужно заплатить 60 рублей за 30 минут и 100 рублей за час парковки.

Читатели "Столицы на Онего" прислали фото, которые сделали утром 15 февраля у железнодорожного вокзала. Сегодня здесь заработала платная парковка – организаторы расставили "конусы", поставили мобильный пункт оплаты и вывесили объявление о стоимости услуг.

Чтобы оставить машину у железнодорожного вокзала в столице Карелии, теперь нужно заплатить 60 рублей за 30 минут и 100 рублей за час парковки. Стоянка от 2 до 5 часов обойдется в 70 рублей в час, стоянка свыше 5 часов – 60 рублей в час.

При этом организаторы парковки предупреждают, что не несут ответственность за повреждение или кражу автомобиля на парковке.

Приславшие фотографии жители Петрозаводска выразили свое возмущение тем, что теперь у социально значимого объекта, которым является железнодорожный вокзал, по сути, вообще не припарковаться без денег.

"Машину теперь вообще негде оставить. Нормальных парковок нет, дворы рядом с вокзалом забиты автомобилями. Допустим, я встречаю с поезда свою бабушку, и меня заставляют платить! Проблема с парковкой никуда не исчезла, просто теперь парковка стала платной!".