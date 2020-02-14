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ФОТОФАКТ: У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги

Новости. Общество
10:32, 15 Февраля 2020
фото: Столица на Онего, фото читателя
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Чтобы оставить машину у железнодорожного вокзала в столице Карелии, теперь нужно заплатить 60 рублей за 30 минут и 100 рублей за час парковки.

Читатели "Столицы на Онего" прислали фото, которые сделали утром 15 февраля у железнодорожного вокзала. Сегодня здесь заработала платная парковка – организаторы расставили "конусы", поставили мобильный пункт оплаты и вывесили объявление о стоимости услуг.

Чтобы оставить машину у железнодорожного вокзала в столице Карелии, теперь нужно заплатить 60 рублей за 30 минут и 100 рублей за час парковки. Стоянка от 2 до 5 часов обойдется в 70 рублей в час, стоянка свыше 5 часов – 60 рублей в час.

При этом организаторы парковки предупреждают, что не несут ответственность за повреждение или кражу автомобиля на парковке.

Приславшие фотографии жители Петрозаводска выразили свое возмущение тем, что теперь у социально значимого объекта, которым является железнодорожный вокзал, по сути, вообще не припарковаться без денег.

"Машину теперь вообще негде оставить. Нормальных парковок нет, дворы рядом с вокзалом забиты автомобилями. Допустим, я встречаю с поезда свою бабушку, и меня заставляют платить! Проблема с парковкой никуда не исчезла, просто теперь парковка стала платной!".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-02-15 12:41:54
Разновидность «Платона». «Земля» кому принадлежит? Почему выгоду получает не ГОРОД, а не понятно ЧТО?
Вася
2020-02-15 12:39:11
Люди наслушались обещаний прорыва
Вася
2020-02-15 12:34:48
Очень хорошая практика, заслуживающая повсеместного распространения.
bmv
2020-02-15 12:20:57
Скорей бы и на центральных улицах города ввели платную парковку, как в Финляндии.
Вася
2020-02-15 12:19:37
Путин прямо поставил перед Зеленским вопрос — намерен ли Киев «реально выполнять» Минские соглашения
Leopol'd
2020-02-15 11:07:05
Контору под эту гнусность и зарегистрировали. В сентябре 2019...
А где бесплатная альтернатива?!
amez
2020-02-15 11:03:52
Что за ерунда, учредитель этой А3 некий Цыганам Н.В. с конца 2019 года целую пачку учредил ООО от А2 до А4, далее пять и шесть? Но везде указано - 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий. При чем тут парковка? Махинаторов городские, огласите имена!
amez
2020-02-15 10:48:25
Очередная махинация, сродни пресловутому бигбену - с какой стати нашей землёй распоряжается неизвестно кто? Где Конституция!
btw
2020-02-15 12:19:57
amez, ваша земля? А вы кто такие? Это и моя земля, если что. И я за то, чтобы халява кончилась
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