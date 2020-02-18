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Власти хотят расторгнуть договор с компанией, организовавшей платную парковку у ж/д вокзала Петрозаводска

Новости. Общество
16:34, 19 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего, фото читателя
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Администрация ходатайствует о расторжении договора с арендатором земельного участка в центре Петрозаводска из-за долгов компании, сообщили в мэрии города.

Более двух месяцев арендатор не вносит плату за землю на площади Гагарина.

В ноябре 2019 года Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия по результатам аукциона был заключен договор аренды земельного участка с ООО "А3".

В соответствии с условиями договора, предприятие, организовавшее платную парковку, должно ежемесячно оплачивать в бюджет города 37,4 тыс. руб. Между тем, арендатор не исполняет взятые на себя обязательства.

Администрация Петрозаводского городского округа направила в адрес ООО "А3" претензию с требованием о погашении задолженности. Кроме того, в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия направлено ходатайство о необходимости расторжения договора в связи с нарушением арендатором его условий.

Напомним, в минувшие выходные у железнодорожного вокзала в столице Карелии развернулась платная парковка. Молодые люди с надписями на куртках "Парковка" требовали заплатить 60 рублей за 30 минут стоянки автомобиля и 100 рублей за час парковки.

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Комментарии

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Горожанин
2020-02-19 17:00:16
Не с того начали. Надо платными сделать парковки на центральных улицах города, где авто стоят целый день, мешая движению.
кир
2020-02-19 16:56:52
Кризисный центр вчера промоделировал стоянку на математической модели, как я писал, и принял верное решение. :)
nae
2020-02-19 16:52:33
Значит ли это, что плата, которая была взята у водителей, производилась не законно, а значит на лицо мошеннические действия? И с какого перепугу участок возле вокзала отдаётся в аренду? Таким образом можно дать в аренду кусочек Ленина от бордюра до бордюра и взимать плату за проезд. А еще сделать инвестиционную надбавку к стоимости проезда в общественном транспорте. Гулять, так гулять.
Писарев
2020-02-19 16:52:08
Эталон частной предпринимательской инициативы. Правительство грантом не помогло, в результате за землю платить нечем. ..., ... . (Лавров)
Изя
2020-02-19 16:40:31
То то . Всё-таки И. Мирошник молодец , несмотря на сомнительное окружение , правильно поступает . Теперь бы ещё разобраться с теми кто этот ООО "А3" притащил ))))) :)
новый
2020-02-19 16:36:08
Хде Анишин ? :)
Изя
2020-02-19 16:42:36
новый, Может на больничном уже ??? Скрывается от Мирошник ???)))) :)
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