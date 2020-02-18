Власти хотят расторгнуть договор с компанией, организовавшей платную парковку у ж/д вокзала Петрозаводска

Администрация ходатайствует о расторжении договора с арендатором земельного участка в центре Петрозаводска из-за долгов компании, сообщили в мэрии города.

Более двух месяцев арендатор не вносит плату за землю на площади Гагарина.

В ноябре 2019 года Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия по результатам аукциона был заключен договор аренды земельного участка с ООО "А3".

В соответствии с условиями договора, предприятие, организовавшее платную парковку, должно ежемесячно оплачивать в бюджет города 37,4 тыс. руб. Между тем, арендатор не исполняет взятые на себя обязательства.

Администрация Петрозаводского городского округа направила в адрес ООО "А3" претензию с требованием о погашении задолженности. Кроме того, в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия направлено ходатайство о необходимости расторжения договора в связи с нарушением арендатором его условий.

Напомним, в минувшие выходные у железнодорожного вокзала в столице Карелии развернулась платная парковка. Молодые люди с надписями на куртках "Парковка" требовали заплатить 60 рублей за 30 минут стоянки автомобиля и 100 рублей за час парковки.