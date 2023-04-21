Телекомпания в Карелии объяснила помехи в вещании атакой на российские спутники

Частная телекомпания в Питкяранте выдала свое объяснение периодических помех в вещании.

Как говорится в сообщении паблика частной телекомпании в городе Питкяранта, с 12 июня и по настоящее время происходит «атака на российские спутники».



«В связи с этим вещание телеканалов происходит с помехами и прерываниями в трансляции», - сообщили в паблике.



Кроме того, как уверяют телевизионщики, эти проблемы наблюдаются у многих операторов связи.