Тхэквондисты из Карелии покорили Москву

Спортсмены из Петрозаводска достойно представили республику на Всероссийском турнире.

Как сообщили в Минспорта Карелии, Всероссийский турнир «Тэаквон», где соревновались 600 спортсменов из 23 регионов страны, проходил в Москве 30 апреля и 1 мая.

Карелию на соревнованиях представляли воспитанники СШОР 5 под руководством старшего тренера отделения тхэквондо Елизаветы Тарасевич.

В результате среди мужчин второе место занял Михаил Аникин, в категории младшие юноши Никита Фокин стал победителем, Демьян Хазов — серебряным призером, среди кадетов первые места в своих весовых категориях заняли Захар Королев и Тимофей Ромашин, второе место получил Глеб Артемов. Среди юниоров второе и третье места соответственно заняли Вячеслав Ковалев, Таисия Беккашарова.

Ранее самбист из Петрозаводска стал чемпионом России.