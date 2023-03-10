Тяжело переболевших коронавирусом проверят на туберкулез в поликлиниках Петрозаводска

Пациентам после ковида в ходе углубленной диспансеризации предложат дополнительное обследование.

Минздрав Карелии совместно с Республиканским противотуберкулезным диспансером, городскими поликлиниками № 2 и № 3 в начале апреля запускает пилотный проект для пациентов, перенесших коронавирус средней и тяжелой степени. В ходе углубленной диспансеризации им будет предложено дополнительное обследование - постановка иммунологической кожной пробы для оценки наличия или отсутствия латентной туберкулезной инфекции. Это когда инфекция в организме есть, но нет активного заболевания. Об этом пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Пациенты, перенесшие легочные инфекции средней и тяжелой степени, находятся в группе риска по развитию многих заболеваний. Опыт пандемии показал, что такие пациенты из-за резко ослабленного иммунитета имеют предрасположенность и к другим инфекционным заболеваниям, в частности, к туберкулезу. Конечно, эту ситуацию можно и нужно контролировать, проводя профилактические мероприятия», - объяснил министр необходимость проекта.

По словам Охлопкова, оценку пробы будет проводить врач-фтизиатр, который разъяснит результат пробы и даст рекомендации по дальнейшему наблюдению. Постановка пробы и осмотр врача-фтизиатра будут происходить в поликлинике, где вы проходите углубленную диспансеризацию.

Ранее сообщалось, кабинеты врачей для больных туберкулезом откроют в каждой поликлинике Карелии.