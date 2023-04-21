Триатлон, который нам нужен: соревнования KareliaTri проходят в Петрозаводске (ФОТО+ВИДЕО)

В Петрозаводске во второй раз прошли соревнования по триатлону KareliaTri, сообщили в городской мэрии.

В субботу, 1 июля, состоялся второй день масштабного спортивного праздника KareliaTri.



Десятки спортсменов выступили в различных дисциплинах триатлона: плавание, велогонка, бег. Соревнования прошли на Онежской набережной.



На состязания заявились около 500 спортсменов из 37 регионов России, а также Казахстана и Финляндии. В мероприятии приняли участие индивидуальные спортсмены и эстафетные команды, прошли соревнования по триатлону для подростков и детские забеги на разные дистанции.



Напомним, соревнования по летнему триатлону KareliaTri впервые состоялись в столице Карелии летом прошлого года. Тогда на старт вышли более 150 участников из 40 городов страны.



















































