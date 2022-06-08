Участники триатлона пробежали, проехали, проплыли в Петрозаводске (ФОТО)

Более 150 человек приняли участие в состязаниях по триатлону в Петрозаводске.

Как сообщил корреспондент «Столицы на Онего» с места событий, сегодня в Петрозаводске проходят соревнования по триатлону, в которых участвуют более 150 человек в возрасте от 16 лет и до 64 лет.

Участники состязаний должны проплыть, проехать на велосипеде и пробежать заданную дистанцию.

Для того, чтобы все спортсмены прошли дистанцию беспрепятственно, в Петрозаводске меняли схему движения транспорта.

Смотрите фоторепортаж с места событий.