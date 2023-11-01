Команда юных спортсменок из Карелии завоевала бронзовую медаль в «Кубке регионов – 2023»

Третье место в турнире по мини-футболу заняла команда девочек-спортсменок из Олонца.

О достижениях наших юных спортсменок рассказали в официальном паблике Олонецкого района.

Так, в конце октября в Волхове состоялся турнир по мини-футболу среди девочек 2012–2013 годов рождения «Кубок регионов — 2023».



В соревнованиях приняли участие 5 команд из четырех регионов, в их числе были и наши юные землячки из Олонца — команда «Карелочка».

Результаты турнира следующие: золотую медаль завоевала команда спортсменок из Лодейного Поля Ленобласти, серебро — у команды из Санкт-Петербурга, а бронзовая медаль — у нашей олонецкой «Карелочки».



Лучшим игроком турнира стала наша юная землячка Сорокина Ника из Карелии.



В сети поздравили тренера команды и самих спортсменок с достойным выступлением на соревнованиях.

«Молодцы!» — отметили в паблике.