Отец пострадавшего ребенка в ДТП с тремя авто на выезде из Петрозаводска поблагодарил за помощь

Участник аварии, где жестко столкнулись три автомобиля, поблагодарил автомобилиста за помощь его семье.

Один из участников дорожной аварии в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» поблагодарил неравнодушного водителя за помощь.

«Благодарим Андрея на мерседесе за то, что не проехал мимо, а остановился и отвез жену с сыном в больницу. Редко встретишь таких сердечных и отзывчивых людей. Большая благодарность от нашей семьи! Отдельная благодарность от жены и ребенка», — написал мужчина в соцсети.

Напомним, в субботу, 30 сентября, три автомобиля столкнулись на выезде из Петрозаводска. В жестком ДТП пострадал ребенок в одной из машин — у него перелом ноги.