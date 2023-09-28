Три автомобиля столкнулись на выезде из Петрозаводска

Ребенок пострадал в жестком ДТП на Силикатном кольце.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фото и видео последствия аварии, произошедшей на выезде из Петрозаводска, на площади Силикатное кольцо.
Судя по фото, в ДТП участвовали три машины — два автомобиля Lexus и Lada Vesta. Все авто получили механические повреждения.
Как написал в соцсети один из участников аварии, в ДТП пострадал ребенок в его машине — у него перелом ноги.
Подробности аварии уточняются.
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