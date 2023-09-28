Три автомобиля столкнулись на выезде из Петрозаводска

Ребенок пострадал в жестком ДТП на Силикатном кольце.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фото и видео последствия аварии, произошедшей на выезде из Петрозаводска, на площади Силикатное кольцо.

Судя по фото, в ДТП участвовали три машины — два автомобиля Lexus и Lada Vesta. Все авто получили механические повреждения.

Как написал в соцсети один из участников аварии, в ДТП пострадал ребенок в его машине — у него перелом ноги.

Подробности аварии уточняются.