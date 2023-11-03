Ученики из-за потопа не могут попасть в пятую школу Петрозаводска

Пешие подходы к школе на Кукковке затопило растаявшим снегом.

Как в сообществе «Весь Петрозаводск | Карелия» рассказал петрозаводчанин Алексей Куницкий, на протяжении недели школьники и учителя попадали в пятую школу на улице Фролова практически вплавь.



«Вход на территорию школы № 5. И так уже неделю! Вместо уборки просто решили закрыть калитку на замок», — рассказал

Алексей Куницкий.







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