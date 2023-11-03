Ученые рассказали о сильнейшей магнитной буре, которая бушует на планете

По данным Института прикладной геофизики и лаборатории астрономии ИКИ и ИСЗФ, степень возмущенности магнитного поля достигла уровня G3, что говорит о сильной буре.

Как сообщает портал «Доктор Питер», магнитная буря оказалась настолько сильной, что спровоцировала появление Полярного сияния в южных широтах — всполохи на небе видели в Крыму, в Воронеже, в Ростове.



«Сияло в Пермском крае, частично в Ленобласти и во многих других регионах. При этом сияние было не сине-зеленым, как обычно, а розовым и даже кроваво-красным», — говорится в сообщении.



Ученые считают, что подобные явления происходят только во время очень сильных бурь. Они считаются редкими, но в последнее время наблюдаются все чаще. Что означает, что магнитное поле Земли слабеет, пропуская высокоэнергетические солнечные частицы в атмосферу Земли.



Напомним, ранее мы сообщали о северном сиянии в столице Карелии.