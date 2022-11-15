Магнитная буря может повлиять на работу мобильных телефонов в ближайшие дни

Очередной поток солнечного ветра обрушится на Землю в начале декабря.

Солнце входит в активную фазу 11-летнего цикла. Не удивительно, что на Земле участились магнитные бури. Так, очередной поток солнечного ветра обрушится на Землю в период 1–2 декабря. На этот раз причиной станет отделившаяся от поверхности Солнца корональная дыра. Об этом сообщили в прогностическом центре «Метео».

Буря не самая мощная, но способна вызвать заметные колебания в электросетях и нарушения работы спутников, а, значит, и мобильных устройств, а также навигационных систем.

Корональные дыры, — поясняют специалисты, — это области в верхних слоях Солнца, где плазма звезды менее горячая и плотная. Поэтому они кажутся более темными — те самые «пятна на Солнце». Линии магнитного поля Солнца не зацикливаются вокруг этих пятен и звездный материал выбрасывается в космос с огромной со скоростью до 3 млн км/ч.

Под воздействием этого солнечного потока магнитное поле Земли сжимается и вызывает магнитную бурю.