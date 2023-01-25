Ученые в Карелии решили выяснить, как русский язык повлиял на карельский и вепсский  

Жители Карелии могут внести свой вклад в сохранение вепсского и карельского языков в рамках марафона «Слушаю родной говор».

Чтобы принять в нем участие, необходимо сделать аудио- или видеозапись носителя карельского или вепсского языка и прислать организаторам не позднее 1 июля.

Об этом сообщает национальный медиапортал Карелии Omamedia.ru.

Марафон проводится с 23 января по 1 июля 2023 года на территории Карелии, Ленинградской, Вологодской, Тверской и Мурманской областей.

«Подобный проект реализуется впервые. Мы хотели бы получить записи образцов речи от носителей языка. Важна и содержательная часть записи. Участник может рассказать интересный случай из своей жизни или, например, сказку. Мы посмотрим, как изменились диалекты карельского языка, какое влияние на них оказал русский язык», — рассказала Ирина Новак, старший научный сотрудник сектора языкознания Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН.

Победители марафона будут объявлены 7 октября 2023 г. Лучшие записи будут размещены в речевом подкорпусе Открытого корпуса вепсского и карельского языков.

Ознакомится с положением и узнать дополнительную информацию о марафоне можно в группе «Марафон записей вепсской и карельской речи» ВКонтакте.

Проект «Слушаю родной говор» реализуется при поддержке Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, Петрозаводского государственного университета, Совета уполномоченных IX съезда карелов Республики Карелия. Межрегиональный марафон посвящен памяти финно-угроведов Матвея Хямяляйнена и Григория Макарова.