Упавшее дерево перегородило дорогу в детский сад в центре Кеми

Днем 20 сентября сильный ветер повалил взрослое дерево на улице Пуэтной.

В среду, 20 сентября, в 14.30, оперативному дежурному карельской поисково-спасательной службы поступило сообщение от жителей Кеми о том, что на улице Пуэтной упало большое дерево.



Оно оборвало электрические провода и перегородило пешеходную дорожку к детскому саду.



На вызов выехали сотрудники кемского поисково-спасательного отряда. Они распилили дерево и освободили пешеходную дорожку. Угрозы жизни и здоровью кемлян нет, сообщили в КРПСС.







Напомним, ранее мы сообщали о сильном ветре с порывами до 28 м/с, который накрыл Карелию.