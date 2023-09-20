Сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду накрыл Карелию

В Карелии объявили штормовое предупреждение.

О неблагоприятном гидрометеорологическом явлении в среду, 20 сентября, сообщили в МЧС Карелии.

В МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр рассказали о штормовом предупреждении.

Опасное гидрометеорологическое явление сохранится до 19 часов 20 сентября.

Местами по центральным и северо-восточным районам Карелии и на акваториях крупных водоемов ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25-28 м/c.

Под действие опасного явления могут попасть 4 района республики: Беломорский, Кемский, Муезерский, Сегежский.

В МЧС Карелии порекомендовали ограничить поездки на личном транспорте.

Перед выездом на личном автомобиле необходимо убедиться в наличии буксировочного троса, фонарика, а также что аккумулятор сотового телефона достаточно заряжен и известны номера экстренных служб.;

Спасатели попросили не оставлять автомобили под слабо укрепленными конструкциями и большими деревьями, которые могут сломаться под напором ветра, а также самостоятельно не рубить деревья, упавшие на провода, и не приближаться к проводам, провисшим низко над землей.

Кроме того, в ведомстве призвали ограничить пребывание детей на улице, движение по подвесным мостам, а также выход всех видов плавсредств, в том числе самодельных, на водоёмовы.