Управление по туризму Карелии разъяснило налоговые льготы, введенные в отрасли из-за санкций

Туриндустрия и гостиничный бизнес получат дополнительные меры господдержки в условиях санкционного давления.

Об этом сообщили в Управлению по туризму Республики Карелия.

На 5 лет устанавливается ставка 0% по налогу на добавленную стоимость (НДС) на услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.

Кроме того, до 2027 года устанавливается нулевая ставка НДС на услуги по предоставлению в аренду и в пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в соответствующий реестр.

«В индустрии гостеприимства была одна из самых высоких ставок НДС — 20%. Снижение налоговой нагрузки поможет привлечь новых инвесторов и решить вопрос дефицита современных отелей», — пояснили в Управлении.

В прошлом году в Карелии начали действовать другие налоговые льготы для поддержки отрасли. Например, на 5 лет отменен налог на имущество для владельцев новых гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Санкции оказали влияние на работу большинства промышленных предприятий Карелии. Одни столкнулись с проблемами экспорта, другие — с трудностями в поставках импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов.

Какие меры принимают власти республики, чтобы не допустить остановки производств, читайте в интервью вице-премьера правительства Карелии Дмитрия Родионова.



