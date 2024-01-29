Управление Роскомнадзора предлагает всем желающим пройти онлайн-опрос

Опрос покажет, насколько эффективной была деятельность подразделения по противодействию коррупции в 2023 году.

С 15 января по 15 февраля 2024 года на официальном сайте Управления Роскомнадзора по Республике Карелия в разделе «Противодействие коррупции» проводится онлайн-опрос граждан.

Участниками опроса могут быть все желающие.

Гражданам предложено оценить эффективность деятельности Управления за 2023 год по противодействию коррупции.