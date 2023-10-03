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В России в 2024 году заблокируют все сервисы, позволяющие обходить блокировку

Новости. Общество
22:00, 03 Октября 2023

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С 1 марта 2024 года в Роскомнадзоре России выпустят приказ, позволяющий блокировать любой VPN-сервис, особенно дающий доступ к продукции компании Meta*.

Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам, сообщил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин.

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что этот приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ, в частности, к запрещенному в России Instagram*.

«Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta*, которая признана экстремистской организацией», — заключил Шейкин.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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