Ураган оставил без стекла остановку у правительства Карелии

Штормовой ветер выбил стекло на остановке в центре Петрозаводска.

В сообществе «Живой Петрозаводск» опубликовали фотографию остановочного павильона на проспекте Ленина, у здания республиканского правительства.



Вчерашний ураган «Ян» выбил одно из стекол конструкции.



«Когда стекла на остановке должны защищать людей от ветра, но ветер дунул…» — говорится в сообщении паблика.



Напомним, непогода в среду повалила множество деревьев, оборвала провода и оставила без электричества 45 поселков в северных районах Карелии.