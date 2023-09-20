Ураган оставил без стекла остановку у правительства Карелии

Штормовой ветер выбил стекло на остановке в центре Петрозаводска.
В сообществе «Живой Петрозаводск» опубликовали фотографию остановочного павильона на проспекте Ленина, у здания республиканского правительства.
Вчерашний ураган «Ян» выбил одно из стекол конструкции.
«Когда стекла на остановке должны защищать людей от ветра, но ветер дунул…» — говорится в сообщении паблика.
Напомним, непогода в среду повалила множество деревьев, оборвала провода и оставила без электричества 45 поселков в северных районах Карелии.
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