Подростка жёстко сбили в центре Петрозаводска

Страшные кадры аварии на проспекте Ленина появились в сети.

Жёсткая авария произошла вчера, 18 ноября, в центре Петрозаводска.

В районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Андропова легковой автомобиль сбил подростка, перебегавшего проезжую часть.

Инцидент, попавший на камеру наблюдения компании «Ситилинк», был опубликован в группе «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».

Судя по видео, проспект Ленина перебегали несколько подростков. Автомобиль, двигавшийся в сторону набережной, сбил последнего из группы молодых людей. От удара подростка подбросила в воздух. В настоящий момент состояние пострадавшего уточняется