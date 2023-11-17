Подростка жёстко сбили в центре Петрозаводска

Страшные кадры аварии на проспекте Ленина появились в сети.
Жёсткая авария произошла вчера, 18 ноября, в центре Петрозаводска.
В районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Андропова легковой автомобиль сбил подростка, перебегавшего проезжую часть.
Инцидент, попавший на камеру наблюдения компании «Ситилинк», был опубликован в группе «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».
Судя по видео, проспект Ленина перебегали несколько подростков. Автомобиль, двигавшийся в сторону набережной, сбил последнего из группы молодых людей. От удара подростка подбросила в воздух. В настоящий момент состояние пострадавшего уточняется
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание