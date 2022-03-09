Установлен водитель, сбивший ребенка в Карелии и скрывшийся с места ДТП

В Госавтоинспекции нашли водителя, сбившего несовершеннолетнего в Кондопоге и уехавшего с места ДТП.

Ранее Госавтоинспекция Карелии призывало очевидцев помочь найти водителя, сбившего несовершеннолетнего на парковке у ТЦ «Лотос Сити» в Кондопоге. Инцидент произошел 12 марта в 14.05, пострадал 12-летний пешеход. Водитель на автомобиле покинул место ДТП.

Как позже сообщили в ГИБДД республики, водитель установлен. Несовершеннолетний обратился за помощью в медучреждение.

По факту ДТП в настоящий момент проводится административное расследование.