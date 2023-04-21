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Исторические здания на проспекте Ленина в Петрозаводске выставили на торги
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Узнали, почему выставили на торги исторические здания на проспекте Ленина в Петрозаводске

Новости. Общество
15:45, 05 Июля 2023
фото: © static.mk.ru

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Два деревянных здания 1917 года постройки в историческом центре Петрозаводска продадут с аукциона.

Как «Столице на Онего» сообщили в республиканском министерстве имущественных и земельных отношений, здания по адресам проспект Ленина, 24 и 24-А ранее на основании договора
в безвозмездное пользование предоставили музею-заповеднику «Кижи».

В дальнейшем учреждение расторгло этот договор, в связи с чем в министерстве имущественных и земельных отношений Карелии решили продать здания на электронном аукционе.

Торги назначены на 18 июля. Отметим, два деревянных дома на центральном проспекте столицы республики построены более ста лет назад как ансамбль административных зданий управления Мурманской железной дороги.

В разное время в них располагались школа, архитектурно-строительный техникум, учебные помещения и общежитие пединститута, интернат, городской совет, республиканский центр детского и юношеского туризма, региональное министерство образования, в последнее время — офисные помещения, магазины, кафе.

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