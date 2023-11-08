Узнали подробности серьезного пожара в Пудожском районе Карелии

Утром 9 ноября в деревне Пяльма сгорел жилой дом.
Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, 9 ноября, в 09.24, спасатели узнали о сильном пожаре в деревянном доме в деревне Пяльма.
Ликвидацией возгорания занимались 10 пожарных на трех автоцистернах. Пламя бушевало на 200 квадратных метрах дома, здание полностью выгорело.
Спасатели вывели двух жителей. Пострадавших нет.
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