Узнали подробности жесткого ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Днем 10 января в Сегежском районе республики не поделили дорогу две легковушки.

Как «Столице на Онего» рассказали в Госавтоинспекции Карелии, 10 января, в 14.34, на 662 километре федеральной трассы "Кола" столкнулись легковые JAC и Volvo.



По предварительной информации, водитель китайской иномарки госпитализирован в Медвежьегорскую ЦРБ.



Движение по частично перекрытой дороге регулируют сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.