Разбитые в жестком ДТП легковушки перегородили трассу «Кола» в Карелии

Серьезное ДТП в центральной части республики вызвало большие заторы.

Как говорится в сообщении паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии», 10 января на трассе «Кола» между Медгорой и Сегежей не поделили дорогу две легковушки.



«Большие пробки, по возможности отложите поездку на пару часов», — говорится в сообщении.



Информацию о пострадавших выясняем. Видео последствий ДТП - по ссылке.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в дорожной аварии на встречной полосе получил травмы маленький ребенок.