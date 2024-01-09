Разбитые в жестком ДТП легковушки перегородили трассу «Кола» в Карелии

Серьезное ДТП в центральной части республики вызвало большие заторы.
Как говорится в сообщении паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии», 10 января на трассе «Кола» между Медгорой и Сегежей не поделили дорогу две легковушки.
«Большие пробки, по возможности отложите поездку на пару часов», — говорится в сообщении.
Информацию о пострадавших выясняем. Видео последствий ДТП - по ссылке.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в дорожной аварии на встречной полосе получил травмы маленький ребенок.
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