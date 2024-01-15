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В Беломорске одна покупательница у другой украла кошелек

Новости. Криминал
15:57, 16 Января 2024
фото: © sircco / istockphoto

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Полицейские Беломорска раскрыли кражу в магазине.

В полицию Беломорска поступило заявление от 64-летней горожанки. Она рассказала, что у неё пропал кошелек с банковскими картами и деньгами.

Женщина рассказала, что пропажу заметила после того, как посетила продуктовый магазин. Она предположила, что забыла кошелек в корзине, когда убирала покупки.

Сотрудники уголовного розыска изучили запись видеонаблюдения. Под подозрением оказалась 65-летняя жительница Беломорска, которая была в числе покупателей. По версии полиции, кошелек и банковские карты женщина выбросила, а деньги — больше 3 тысяч рублей — оставила себе.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

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