В Беломорском округе начался прием заявлений на бесплатные путевки в летние детские лагеря

Отдел образования местной администрации начинает прием заявлений.
Как сообщили в официальном паблике Беломорского округа, отдел образования местной администрации начинает прием заявлений на предоставление бесплатных путевок в летние оздоровительные лагеря.
Путевки предоставляют детям, проживающим на территориях Карелии, относящихся к Арктической зоне и обучающихся с 5 по 8 класс.
Бесплатные путевки и путевки с частичной оплатой в летние оздоровительные лагеря также могут получить дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 5-21-71, 5-33-75.
Список необходимых документов опубликован здесь.
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