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В деревне на севере Карелии построят пожарное депо с кабинетом психологической разгрузки

Новости. Экономика
12:26, 16 Ноября 2021
фото: Панорама деревни Вокнаволок © Андрей Петров, 2017

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У деревенских пожарных появится своя парная с комнатой отдыха.

В старинной карельской деревне Вокнаволок, которая относится к Костомукшскому городскому округу, построят пожарное депо, рассчитанное на два машино-места. В депо планируется разместить не только служебные и технические помещения с мастерской, учебным классом и башней для сушки пожарных рукавов, но и кабинет психологической разгрузки, а также парную с комнатой отдыха.

Управление капитального строительства Карелии объявило конкурс на разработку проектной документации объекта, которую необходимо завершить к октябрю 2022 года. Начальная стоимость контракта составляет 7 миллионов рублей.  

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