Знак «Легендарная Карелия» разыграют среди бизнесменов

Стартовал прием заявок на получение товарного знака «Легендарная Карелия».

Как сообщили в республиканском Минэке, принять участие в конкурсе могут организации и предприниматели в сфере туризма и гостеприимства. Заявки до 1 декабря 2024 года принимают в корпорации развития Карелии.



«Товарный знак „Легендарная Карелия“ поможет предпринимателям стимулировать спрос на услуги внутреннего туризма, а региону — продвигать и популяризировать республику как как туристический бренд. Увидеть фирменное изображение жители и гости Карелии смогут на вывесках и сайтах, сувенирах и буклетах компаний», — говорится в пресс-релизе министерства.



По итогам 2023 года в конкурсе победили региональный туроператор «ИнтурЛидер», отель Cosmos Petrozavodsk Hotel, гостевой комплекс «Юма» и ресторан «В Карелии Есть».



«Развитие туристического бизнеса на Севере Карелии является непростой задачей, которую мы не боимся решать ежедневно. Наш гостевой комплекс открылся в 2021 году в зданиях бывшего подразделения ОАО „РЖД“ в Кеми. В 2022 на его территории функционировал хостел и мотель на 10 номеров с оригинальным интерьером. В 2023 году номерной фонд был расширен, а также открыто кафе. Для нас очень значимо получить знак „Легендарная Карелия“, который является независимым подтверждением качества наших услуг», — отметила победитель конкурсного отбора в 2023 году, замдиректора компании «Элит Профи» Анна Петрова (гостевой комплекс «Юма»).



Подать заявку на участие в конкурсе могут:



— объекты размещения туристов,



— объекты туристического показа,



— туристические операторы и турагентства,

объекты общественного питания Карелии.



Документы принимают в офисе корпорации развития Карелии по адресу: Петрозаводск, Гюллинга, 11 или по электронной почте info@kr-rk.ru.