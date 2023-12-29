Праздничное настроение создали новоселам в районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.12.2023 13:10
Известный бизнесмен отправился на зимнюю рыбалку в дикий мороз
08.01.2024 10:45
Жителей Карелии предупредили о неблагоприятном погодном явлении во вторник
08.01.2024 15:00

В Финляндии подумывают оставить закрытой границу с Россией

Новости. Общество
09:00, 09 Января 2024
фото: © KainuunRaja / Twitter

Новости партнеров

Все погранпункты на границе с Россией закрыты с середины декабря.

Финские власти намерены оставить закрытыми погранпереходы на границе с Россией, сообщает РБК со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Действующий запрет будет в силе до 15 января, пока правительство страны еще окончательно не решило, как поступить в дальнейшем. Но собеседники газеты говорят, что власти склоняются к продолжению его действия на некоторое время, без закрытия на неопределенный срок.

Закрытие пограничных пунктов Хельсинки начали в ноябре. С 18 числа перестали работать четыре из них — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Нииралаа». C российской стороны это МАПП «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии.

С 25 ноября закрыли еще три: «Келлоселькя», «Куусамо» и «Вартиус» («Салла», «Суоперя» и «Люття» в Мурманской области и Карелии). Затем перестал работать последний на тот момент работавший пункт пропуска («Райя-Йосеппи» — «Лотта» в Мурманской области).

Всего на границе девять погранпереходов, «Париккала» («Сювяоро» в Карелии) был закрыт еще в прошлом апреле.

14 декабря два пункта пропуска, Ваалимаа» и «Ниирала», возобновили работу. Однако уже на следующий день граница снова была закрыта полностью на месяц.

Причиной закрытия границ Финляндия назвала наплыв мигрантов и обвинила в его организации Россию. Отечественный МИД называл обвинения «странными».

Жители Финляндии проводили митинги из-за решения властей страны закрыть границу. Так, в городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от границы, около 50–60 человек, в основном россияне, которые живут в Финляндии и у которых есть родственники в России, собрались на подобную акцию.

Кроме того, как сообщал Yle, инициативная группа из числа россиян и людей с двойным гражданством, проживающих в Финляндии, объявили о создании ассоциации, которая будет добиваться открытия погранпунктов.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что Финляндия продолжает пропускать через свою территорию ядерное топливо из России. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.01.2024, 14:48
Финляндия изменила требования для получения визы
07.01.2024, 10:21
Финляндия продолжает пропускать через свою территорию ядерное топливо из России
08.01.2024, 10:45
Известный бизнесмен отправился на зимнюю рыбалку в дикий мороз
03.01.2024, 22:00
В России введены новые штрафы для владельцев недвижимости
03.01.2024, 09:00
Стало известно, как долго продлятся морозы в Карелии
03.01.2024, 12:31
Рядом с границей России прекратила существование непризнанная республика

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.