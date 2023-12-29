В Финляндии подумывают оставить закрытой границу с Россией

Все погранпункты на границе с Россией закрыты с середины декабря.

Финские власти намерены оставить закрытыми погранпереходы на границе с Россией, сообщает РБК со ссылкой на Helsingin Sanomat.



Действующий запрет будет в силе до 15 января, пока правительство страны еще окончательно не решило, как поступить в дальнейшем. Но собеседники газеты говорят, что власти склоняются к продолжению его действия на некоторое время, без закрытия на неопределенный срок.



Закрытие пограничных пунктов Хельсинки начали в ноябре. С 18 числа перестали работать четыре из них — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Нииралаа». C российской стороны это МАПП «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии.



С 25 ноября закрыли еще три: «Келлоселькя», «Куусамо» и «Вартиус» («Салла», «Суоперя» и «Люття» в Мурманской области и Карелии). Затем перестал работать последний на тот момент работавший пункт пропуска («Райя-Йосеппи» — «Лотта» в Мурманской области).



Всего на границе девять погранпереходов, «Париккала» («Сювяоро» в Карелии) был закрыт еще в прошлом апреле.



14 декабря два пункта пропуска, Ваалимаа» и «Ниирала», возобновили работу. Однако уже на следующий день граница снова была закрыта полностью на месяц.



Причиной закрытия границ Финляндия назвала наплыв мигрантов и обвинила в его организации Россию. Отечественный МИД называл обвинения «странными».



Жители Финляндии проводили митинги из-за решения властей страны закрыть границу. Так, в городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от границы, около 50–60 человек, в основном россияне, которые живут в Финляндии и у которых есть родственники в России, собрались на подобную акцию.



Кроме того, как сообщал Yle, инициативная группа из числа россиян и людей с двойным гражданством, проживающих в Финляндии, объявили о создании ассоциации, которая будет добиваться открытия погранпунктов.







Напомним, ранее мы сообщали о том, что Финляндия продолжает пропускать через свою территорию ядерное топливо из России.