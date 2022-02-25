В ГИБДД Петрозаводска рассказали, кому придется сдавать анализы при прохождении водительской комиссии

В Госавтоинспекции Петрозаводска разъяснили касающиеся водителей законодательные и административные изменения, которые вступают в силу с 1 марта.

Получение медсправки. Сдавать анализы придется автомобилистам, которых лишали прав за нетрезвое вождение, отказ от медосвидетельствования, которые устраивали ДТП в нетрезвом виде или повторно попались пьяными за рулем. А также тем, кого заподозрят в употреблении наркотических средств или злоупотреблении алкоголем.

Штраф за отсутствие диагностической карты. С 1 марта работники ГИБДД получают право наказывать автомобилистов без действующей диагностической карты ТО, но не чаще раза в сутки. Ранее правило распространялось лишь на легковые машины, такси и грузовики, которые перевозили пассажиров или опасные отходы, теперь на всех, кому этот техосмотр необходим. Сумма штрафа: 2 000 руб. Если у водителя не найдется полиса ОСАГО, то придется заплатить еще 800 руб.

Условжненный техосмотр. Согласно изменениям в самом начале диагностирования нужно сделать не просто фотографию автомобиля с госномером. На ней также должен находиться и проводящий проверку эксперт. Специалист должен стоять в полный рост и смотреть лицом в камеру. В конце проведения технического диагностирования также нужно будет сделать фотографию с задней частью автомобиля с другого бока также вместе с экспертом. Файлы с фотографиями не должны подвергаться редактированию, в том числе посредством изменения exif-данных. А координаты места нахождения автомобиля должны находиться в радиусе не более 40 метров от пункта.

Оплата платных дорог. С 1 марта на платных дорогах в случае открытого способа проезд необходимо оплатить на каждом пункте взимания платы вне зависимости от пройденного расстояния. При закрытом способе оплатить придется только пройденное расстояние на выезде с платной дороги по спецталону. При утрате талона с водителя возьмут сумму, которую рассчитают из максимально возможного расстояния в зависимости от расположения пункта оплаты, через который осуществляется выезд с платной дороги.