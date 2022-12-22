В Госдуме предлагают объявить амнистию по штрафам за нарушение дорожной разметки из-за снегопадов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить автомобилистов от штрафов за нарушение требований дорожной разметки в период аномальных погодных условий.

Копия письма на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что во многих регионах на протяжении нескольких недель происходят непрерывные снегопады.

По прогнозам, аномальные снегопады с большим количеством осадков будут продолжаться и в предстоящие недели.

Из-за рекордных осадков, по его словам, у автомобилистов возникли проблемы с соблюдением правил парковки, а также требований дорожной разметки.

«Прошу Вас оценить целесообразность объявления „зимней амнистии“, предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки в период аномальных погодных условий», — говорится в тексте обращения.

Ранее появились разъяснения, согласно которым, во время непогоды и снежных заносов на дорогах камеры фотовидеофиксации, контролирующие пересечение дорожной разметки, продолжают работать и водителям приходят штрафы.