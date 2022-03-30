В Карелии будут судить 15-летнего подростка, пытавшегося украсть бензин для своего снегохода

В Беломорском районе подросток обвиняется в покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище, сообщили в Следкоме Карелии.
По данным следствия, инцидент произошел в поселке Нюхча Беломорского района 27 декабря прошлого года. Обвиняемый, находясь во дворе чужого дома, увидел, что дверь в жилище открыта. Подросток проник в дом, откуда вынес бидон с бензином. Однако уйти далеко не смог — хозяин не дал унести горячее.
В ходе допроса обвиняемый пояснил, что кражу бензина совершил с целью заправить свой снегоход. Вину в совершении преступления признал.
В настоящее время следователями все обстоятельств совершенного преступления установлены, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, пьяное ДТП с пострадавшими обошлось юному жителю Карелии в 1 млн рублей.
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