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Пьяное ДТП с пострадавшими обошлось юному жителю Карелии в 1 млн рублей

Новости. Общество
11:04, 02 Декабря 2021
фото: © ГИБДД Карелии

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В Медвежьегорском районе Карелии две пенсионерки отсудили 1 млн рублей у 18-летнего водителя снегохода, который в пьяном состоянии отправил их на Рождество в больницу.

Как сообщили в Службе судебных приставов Карелии, в 2020 году 7 января в 00.30 в поселке Огорелыши Медвежьегорского района пьяный 18-летний юноша, не имея специального удостоверения, на снегоходе Yamaha сбил двух пешеходов, которые двигались по краю проезжей части дороги. В результате ДТП травмы получили две женщины – 59 и 56 лет, обе были госпитализированы.

Водитель с места преступления скрылся и помощи пенсионеркам не оказал.

В октябре 2021 года 19-летний виновник пьяного ДТП с пострадавшими оказался на скамье подсудимых.

Медвежьегорский районный суд квалифицировал полученные пенсионерками травмы как тяжкий вред здоровью и назначил юноше наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданские иски потерпевших и постановил взыскать в их пользу компенсацию морального вреда на общую сумму 1 млн рублей.

Приставы сообщили осужденному об обязанности возместить моральный вред пострадавшим, иначе он потеряет возможность выезжать за границу и водить автомобиль.

В результате должник возместил моральный вред в полном объеме в течение 5 дней. Права взыскателей на компенсацию морального вреда восстановлены в полном объеме.

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Комментарии

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Аркадий бро
2021-12-02 12:15:28
Ну вот, можно сбивать дальше, что, к примеру, в Москве и Питере делают каждый день обеспеченные разные отбросы общества ....
Жаль
2021-12-02 11:50:28
А всё у нас люди плохо живут)
Миллион за 5 дней нашел.
Хотя - молодец, что возместил сразу, а не растянул на года
Гость
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