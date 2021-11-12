Пьяное ДТП с пострадавшими обошлось юному жителю Карелии в 1 млн рублей

В Медвежьегорском районе Карелии две пенсионерки отсудили 1 млн рублей у 18-летнего водителя снегохода, который в пьяном состоянии отправил их на Рождество в больницу.

Как сообщили в Службе судебных приставов Карелии, в 2020 году 7 января в 00.30 в поселке Огорелыши Медвежьегорского района пьяный 18-летний юноша, не имея специального удостоверения, на снегоходе Yamaha сбил двух пешеходов, которые двигались по краю проезжей части дороги. В результате ДТП травмы получили две женщины – 59 и 56 лет, обе были госпитализированы.

Водитель с места преступления скрылся и помощи пенсионеркам не оказал.

В октябре 2021 года 19-летний виновник пьяного ДТП с пострадавшими оказался на скамье подсудимых.

Медвежьегорский районный суд квалифицировал полученные пенсионерками травмы как тяжкий вред здоровью и назначил юноше наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданские иски потерпевших и постановил взыскать в их пользу компенсацию морального вреда на общую сумму 1 млн рублей.

Приставы сообщили осужденному об обязанности возместить моральный вред пострадавшим, иначе он потеряет возможность выезжать за границу и водить автомобиль.

В результате должник возместил моральный вред в полном объеме в течение 5 дней. Права взыскателей на компенсацию морального вреда восстановлены в полном объеме.