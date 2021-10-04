Вынесен приговор водителю снегохода, сбившему на дороге двух женщин в Карелии

Суд Медвежьегорского района Карелии вынес приговор по уголовному делу о ДТП, произошедшему в январе 2020 года, когда две женщины получили тяжелые травмы по вине водителя снегохода.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

На скамье подсудимых оказался 19-летний местный житель. По версии следствия, водитель в темное время суток ехал на снегоходе по дороге и сбил двух женщин, оказавшихся у него на пути. После аварии он скрылся с места происшествия, не оказав потерпевшим помощи. Травмы, которые они получили, суд квалифицировал как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданские иски потерпевших и постановил взыскать в их пользу компенсацию морального вреда на общую сумму 1 млн рублей.