В Карелии будут судить двух братьев фермеров, потративших грант от Минсельхоза не по назначению

В Пряжинском районе по факту мошеннического присвоения гранта на развитие фермерского хозяйства обвиняются два брата, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год два родных брата зарегистрировались в качестве глав крестьянского (фермерского) хозяйства и получили от Минсельхоза Карелии в качестве субсидий денежные средства в виде гранта с целью софинансирования затрат на развитие животноводческой фермы.

Несмотря на то, что денежные средства должны были быть использованы исключительно на поставленные цели, обвиняемые их истратили на собственные нужды, а в Минсельхоз республики предоставили заведомо ложные финансовые документы, не связанные с использованием денежных средств гранта.

Своими преступными действиями обвиняемые причинили материальный ущерб бюджету республики на общую сумму более 3,5 млн рублей.

В ходе предварительного следствия следователем приняты меры в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества - наложен арест на имущество обвиняемого.

Преступления были раскрыты благодаря грамотно спланированным следственно-оперативным мероприятиям, проведенными следователями следственного управления СК России по Республике Карелия, сотрудниками УФСБ и МВД России по Республике Карелия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Минсельхоз Карелии нагрянул спецназ "Гром", были изъяты документы.

Сам глава Минсельхоза Карелии Лабинов присутствовал при обысках в министерстве, связанных с уголовным делом о грантах

Позжес в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии рассказали о ситуации с выемкой документов.