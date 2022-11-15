Минсельхоз Карелии прокомментировал ситуацию с обысками

В Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии рассказали о ситуации с выемкой документов.

По информации ведомства, 18 ноября Следственное управление МВД России по Республике Карелия изъяло документы по ряду грантополучателей.

«Все запрашиваемые материалы были оперативно представлены правоохранительным органам», - отметили в Минсельхозе.

Напомним, в минувшую пятницу, 18 ноября, в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии прошли обыски. Как стало известно «Столице на Онего», обыски проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве с грантами для фермеров. В рамках данного уголовного дела 18 ноября был арестован один из предпринимателей, некий С, который создал на территории Карелии более 10 фиктивных фермерских хозяйств.