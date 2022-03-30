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В Карелии будут судить санитарку, обокравшую беспомощную 81-летнюю пациентку

Новости. Криминал
15:24, 31 Марта 2022
фото: © fb.ru

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В Костомукше в суд направлено уголовное дело в отношении работницы медучреждения, которая воспользовалась телефоном пожилой пациентки.

Следствием установлено, что в августе прошлого 34-летняя обвиняемая работала санитаркой в межрайонной больнице № 1 в Костомукше, где 80-летняя потерпевшая проходила лечение. Поскольку последняя в силу состояния здоровья не могла самостоятельно пользоваться своим мобильным телефоном, в частности была не способна набирать нужный номер, чтобы связаться с родственниками, она просила о помощи других пациентов или работников больницы. Воспользовавшись этим, обвиняемая посредством СМС-сообщений перевела с банковского счета пенсионерки 16 000 рублей на свою банковскую карту, а сообщения банка о переводах удалила из памяти телефона. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Ранее сообщалось, что пенсионерка 1941 года рождения, имеющая статус ребенка войны, позвонила в прокуратуру с просьбой объяснить ей порядок оплаты услуг водоснабжения. Поскольку пенсионерка, будучи инвалидом, не могла передвигаться самостоятельно, прокурор Костомукши выехал к ней домой на личный прием. На нем женщина и рассказала, что в августе 2021 года во время лечения с ее счета пропало 16 тысяч рублей.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что в отношении женщины совершено тяжкое имущественное преступление, в связи с чем материалы проверки были направлены в Следком.

В ходе следствия вина обвиняемой была доказана, она согласилась с обвинением и добровольно возместила потерпевшей материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.

Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

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