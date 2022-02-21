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В прокуратура рассказали подробности раскрытия кражи со счета 81-летней пенсионерки в Карелии

Новости. Криминал
16:16, 24 Февраля 2022
фото: © CC0 / Pixabay

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Прокурор Костомукши узнал о преступлении, лично выехав к пенсионерке по другому вопросу.

Ранее появилась информация о краже, произошедшей в Костомукше — там работник медицинского учреждения обокрала 81-летнюю пациентку, воспользовавшись ее телефоном. Женщина перевела себе 16 тысяч рублей с чужого банковского счета.

Как выяснилось, пенсионерка 1941 года рождения, имеющая статус ребенка войны, позвонила в прокуратуру с просьбой объяснить ей порядок оплаты услуг водоснабжения.

Поскольку пенсионерка, будучи инвалидом, не могла передвигаться самостоятельно, прокурор Костомукши выехал к ней домой на личный прием. На нем женщина и рассказала, что в августе 2021 года во время лечения с ее счета пропало 16 тысяч рублей.

В ходе проверки выяснилось, что, действительно, в августе с номера заявительницы трижды были списаны деньги. В тот момент она никому не сообщила об этом.

Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой города на контроль.

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