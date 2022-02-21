Медицинский работник в Карелии обворовала 81-летнюю пациентку

В Костомукше заведено уголовное дело на работницу медучреждения, которая воспользовалась телефоном пожилой пациентки, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Костомукши возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы по статье «кража с банковского счета».

Дело было заведено после того, как в августе 2021 года неизвестный воспользовался телефоном 81-летней пенсионерки, лечившейся в одном из медучреждений города. Со счета женщины пропало 16 тысяч рублей.

Следователи оперативно выяснили личность причастной к краже. Ею оказалась медицинский работник, которая в ходе допроса дала признательные показания.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.