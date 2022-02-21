890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
ЕС ввел новые санкции против России 11
Сегодня 00:10
Сильный ветер обрушится на Карелию
23.02.2022 15:18
Глава Минздрава РФ объявил о смене протоколов лечения при омикроне
23.02.2022 22:00

Медицинский работник в Карелии обворовала 81-летнюю пациентку

Новости. Криминал
13:43, 24 Февраля 2022
фото: © fb.ru

Новости партнеров

В Костомукше заведено уголовное дело на работницу медучреждения, которая воспользовалась телефоном пожилой пациентки, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Костомукши возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы по статье «кража с банковского счета».

Дело было заведено после того, как в августе 2021 года неизвестный воспользовался телефоном 81-летней пенсионерки, лечившейся в одном из медучреждений города. Со счета женщины пропало 16 тысяч рублей.

Следователи оперативно выяснили личность причастной к краже. Ею оказалась медицинский работник, которая в ходе допроса дала признательные показания.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

22.02.2022 17:30
Политкухня
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 10
Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 7
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 13
18.02.2022 15:05
Вся аналитика

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»